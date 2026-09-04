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Çankaya Belediye Başkanı'nın yakın arkadaşında uyuşturucu çıktı

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Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Köksal'dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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