Çankaya Belediye Başkanı Güner, adliyeye sevk edildi

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı