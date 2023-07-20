Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçen pazar günü yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen vatandaşı kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı.

Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı

Canını hiçe sayan vatandaşı böyle kurtardılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde geçen pazar günü yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen vatandaşı kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı.

Edinilen bilgilere göre, geçen pazar günü Devrek ilçesinde yaşandı. Sel felaketinden dolayı hasar alan ve yıkılmak üzeri olan Asma Köprüye çıkan 56 yaşındaki M.A.U. isimli şahıs intihara kalkıştı.

Psikolojik bunalıma giren M.A.U.'u için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu M.A.U. çıktığı Asma Köprü'den kurtarıldı.

Olayı gününü anlatan Yaşar Kurubaş canını hiçe sayarak çıktığı köprüdeki kurtarma anlarını şöyle anlattı:

"Ben karakol yan tarafında esnafım çaycılık yapıyorum. Herkes bir anda asma köprüye yoğunlaştı. Bende merak edip gidip bakmak istedim. Baktım birisi intihar etmek istiyor . Polis ekipleri müdahale ederken bende onu kurtarmak için müdahale etmeye gittim. Şahıs benim tanıdığım eski bir esnaftı bunalıma girmiş atlamak istemiş bende herşeye hazırlanmıştım. Eğer köprüden atlasaydı, yüzme bildiğim için atlayacaktım.