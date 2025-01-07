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Canik'te Okullara Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kazandırılıyor

Canik'te Okullara Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kazandırılıyor
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki okullarda akıl ve zeka oyunları sınıfları açarak öğrencilerin bilişsel gelişimini desteklemeyi hedeflediklerini açıkladı. Sınıflarda 32 farklı oyun yer alırken, yeni eğitim yatırımları da sürüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki okullara akıl ve zeka oyunları sınıfları kazandırmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, ilçeye yeni eğitim yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Okullara yeni akıl ve zeka oyunları sınıflarını hizmetine sunmayı sürdürdüklerini anlatan Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizi bilişsel gelişimi destekleyen akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturuyoruz. Sınıflarımızda 32 farklı akıl, zeka ve strateji oyunu yer alıyor. Oyun sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı, alanında uzman eğitimcilerle birlikte yürütüyoruz. Ayrıca ilçemizde düzenlediğimiz etkinlikler ve programlarla tüm vatandaşlarımızı akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla tanıştırıyoruz. Öğrencilerimizin bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve yeteneklerini fark etmelerine önem veriyoruz."

Sandıkçı, öğrencileri kaliteli ve nitelikli eğitimle geleceğe hazırlamak için seferber olduklarını vurgulayarak, Canik Fen Lisesi'nin yapım çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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