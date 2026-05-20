Samsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın, derede ölü bulundu
Samsun'un Canik ilçesinde 17 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Türkan Yener, jandarma ekiplerince evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir derede ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, derede ölü bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yener'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.