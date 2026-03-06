Haberler

Canik'te kadınlara yönelik mesleki eğitim ile seminer ve konferanslar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde kadınlara yönelik ücretsiz mesleki eğitimler, seminerler ve konferanslar düzenleniyor. Canik Belediyesi, 38 farklı alanda eğitim sunarak kadınların mesleki gelişimlerini destekliyor.

Samsun'un Canik ilçesinde kadınlara yönelik mesleki eğitimler ile seminer ve konferansların devam ettiği bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz uygulamalı meslekli eğitim programlarını sürdürdüklerini belirtti.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda gerçekleştirilen eğitim, seminer ve konferans programlarına kadınların ilgiyle katıldığını aktaran Sandıkçı, ilçe genelinde yeni hanım konaklarını hizmete sunduklarını vurguladı.

Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda kuaförlükten aşçılığa, biçki dikişten cilt bakımına kadar 38 alanda ücretsiz mesleki eğitim ile seminer ve konferans programlarıyla kadınları bir araya getirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Hanım kardeşlerimiz uygulamalı mesleki eğitimlerimize, seminer ve konferans programlarımıza ilgiyle katılıyor. Eğitim sürecini tamamlayan ve mesleki sertifikalarını alan kursiyerlerimiz meslek hayatına başlıyor, kimi kursiyerlerimiz ise kendi işletmelerini açıyor. Canik'imizde mesleki istihdam seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz. Kadın istihdamına yönelik yeni projeleri ve eğitim programlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak

Yarın kaderi değişebilir
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Kış Olimpiyatlarına damga vurmuştu! Girdiği uygulama çok şaşırttı
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor