Canik Sıfır Atık Köyü, Gelecek Kuşaklara Sıfır Atık Bilinci Kazandırıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü ile sıfır atık ve çevre bilincini gelecek kuşaklara aktardıklarını, sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine katkı sunduklarını belirtti.

Sandıkçı, yaptığı açıklamada, sıfır atıkta öncü projelerle ülke ekonomisine katkılar sunarken, sıfır atık, doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirdiklerini aktardı.

Ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde çocuklara ve gençlere yönelik sıfır atık, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitim programları gerçekleştirdiklerini anlatan Sandıkçı, doğa, çevre ve sıfır atık temalı farkındalık etkinliklerine 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgiyle katıldığını dile getirdi.

Sıfır Atık Köyü ve Canik Orman Okulu projeleri dolayısıyla Türkiye'deki sıfır atık projelerini himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül aldıklarını ve kendisinin tebriklerini ilettiğini vurgulayan Sandıkçı, sıfır atık kültürü kazanan, doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirmek hedefiyle yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Sandıkçı, ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'nde açık ve kapalı eğitim alanlarının yanı sıra geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla oluşturdukları oyun alanlarının yer aldığını bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin neşe dolu sesleri eşliğinde eğitim programlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sıfır atık, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve kompost gübre üretimi konularında uygulamalı eğitim programlarıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sıfır atık kültürü kazandırdığımız ödüllü Canik Sıfır Atık Köyü'müzde, ayrıca geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımıyla oluşturduğumuz oyun alanları yer alıyor. Özellikle burada gerçekleştirdiğimiz eğitici ve eğlenceli aktivitelerle çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren sıfır atık kültürü kazanmalarını sağlıyoruz. Canik'imizde çocuklarımıza ve gençlerimize sıfır atık, geri dönüşüm, doğa ve çevre bilinci kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde sürdürdüğümüz ve her yaş grubuna hitap eden sıfır atık temalı yarışmalar ve farkındalık etkinlikleriyle sıfır atık kültürünün daha yaygın bir hale gelmesine vesile oluyoruz."