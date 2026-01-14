Haberler

Canik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Canik'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Canik Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaları önlemek amacıyla ana arterler ve mahalle yollarında tuzlama ve solüsyon çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Canik Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ana arterler ile mahalle yollarını açık tutmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan gelen taleplere müdahale eden ekipler, özellikle don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu bölgelerde solüsyon ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kaymakam Şeref Aydın ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Zengin ile Düzardıç, Başalan, Gökçepınar ve Tekkiraz mahallelerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Sandıkçı, karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayarak, sahada görev yapan ekiplere kolaylık diledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
