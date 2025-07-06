Canik Belediyesi'nden Aşure Günü İkramı

Canik Belediyesi'nden Aşure Günü İkramı
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Canik Belediyesi, Aşure Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure, birlik ve beraberliğin sembolü olarak kutlandı.

Canik Belediyesi Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Canik Belediyesi'nden yapılana yazılı açıklamaya göre, ilçenin farklı noktalarında aşure ikramında bulunan Canik Belediyesi, birlik ve beraberliğin sembolü Aşure Günü'nde gerçekleştirdiği aşure ikramıyla gönüllere dokundu.

Gönül Sofrası İkram Aracı'yla farklı mahallelerde vatandaşlara aşure ikramında bulunan Canik Belediyesi, ayrıca ilçedeki camilerde "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan çocuklara ve gençlere meyve suyu, simit ve aşure ikramını da gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, sosyal belediyecilik ile Aşure Günü'nün anlam ve önemine yönelik ilçede gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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