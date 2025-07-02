Candan Erçetin, Finike Festivali'nde Konser Verdi

Candan Erçetin, Finike Festivali'nde Konser Verdi
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Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen 35. Finike Festivali'nde ünlü sanatçı Candan Erçetin sahne aldı. Festivale katılım yoğun oldu ve Erçetin, sevenleriyle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı Candan Erçetin, Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl 35'incisi düzenlenen "Finike Festivali"nde konser verdi.

Finike Kent Meydanı'nda sevenleriyle buluşan Erçetin, şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar, sanatçıya şarkılarında eşlik etti.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, festivalin kapanışını Candan Erçetin konseri ile yaptıklarını belirterek, etkinliklere katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Festivale, Kaymakam Musa Kazım Çelik, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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