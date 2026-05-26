Avustralya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi protesto edildi

Avustralya'nın başkenti Canberra'da, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele yapması protesto edildi. Göstericiler, İsrail'e yaptırım çağrısı yaparken güvenlik güçleri müdahale etti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, parlamento binası önünde toplanan göstericiler, İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin maruz kaldığı muamelelere tepki gösterdi.

Göstericiler, "İsrail'e yaptırım" sloganları atarak Canberra yönetimini, Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Güvenlik güçlerince müdahale edilen göstericiler, parlamento binasından zor kullanılarak çıkarıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
