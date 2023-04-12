Canan Kaftancıoğlu hakkında mütalaa açıklandı

İSTANBUL'da bir toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mütalaada beraati talep edildi.

İSTANBUL'da bir toplantıdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mütalaada beraati talep edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Kaftancıoğlu'nun avukatı söz alarak, "Müvekkilimiz seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamamıştır. Bu duruşma karar verilmeyecek olursa mazeretli sayılmasını talep ederiz. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz" dedi.