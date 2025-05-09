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Canan Anderson, 'Kemanın Renkleri' Konseriyle Müzikseverlerle Buluşuyor

Canan Anderson, 'Kemanın Renkleri' Konseriyle Müzikseverlerle Buluşuyor
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Farklı müzik türlerini klasik keman ile harmanlayan Canan Anderson, 18 Mayıs Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Kemanın Renkleri/Colors of Violin' konseri ile müzikseverlerle bir araya geliyor. Anderson, usta bestecilerin eserlerinin yanı sıra halk müziği eserlerine de yer veriyor.

Farklı müzik türlerini klasik keman ile harmanlayan Canan Anderson, "Kemanın Renkleri/Colors of Violin" başlıklı konserle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, 18 Mayıs Pazar akşamı AKM Pazar Resitalleri kapsamında sahne alacak.

Klasik müzik eğitimiyle temellendirdiği kariyerinde farklı müzik türünde eserler seslendiren Anderson, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach ve Vittorio Monti'nin aralarında olduğu usta bestecilerin yanı sıra Neşet Ertaş ve Musa Eroğlu gibi halk müziğinin usta isimlerinin eserlerine de repertuvarında yer veriyor.

Sanat yaşamında Sarah Brightman, Barry White, Ian Anderson ve Claude Challe gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Anderson, kemanı aracılığıyla Anadolu'nun sesini dünyaya taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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