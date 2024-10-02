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Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

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Çanakkale'ye şehit ateşi düştü Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü

ÇANAKKALE - Ağrı'da meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Ağrı Doğubeyazıt'ta görev yapan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyündeki ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini Burak Geniş'in annesi Meşkure Geniş ve Basri Geniş'e verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi yarın Çanakkale'ye getirilecek. Şehit Geniş, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Vali Toraman'dan taziye mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Aziz Milletimizin Kahraman Evladı, Hemşehrimiz Piyade Uzm.Çvş. Burak Geniş'in, Ağrı İlinde meydana gelen araç kazasında, şehit düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI KOLAŞ - Güncel

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