Çanakkale Valisi Toraman Lapseki'de incelemelerde bulundu

Çanakkale Valisi Toraman Lapseki'de incelemelerde bulundu
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Lapseki ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Toraman, İsmail Baykut Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Toraman, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Vali Toraman daha sonra Çardak beldesinde faaliyet gösteren Ulubay Soğuk Hava Deposu'nu ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Vali Toraman tesisin kapasitesi, ürün muhafaza koşulları ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Vali Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı ve Lapseki Kaymakamı Ekinci ile Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi.

Vali Toraman, şehit Astsubay Çavuş Hakan Şahin'in annesi Halime Saltan'ı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Toraman son olarak Lapseki Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ekinci'den ilçenin genel durumu ve devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
