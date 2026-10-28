Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman mesajında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve hür yaşama iradesinden taviz vermediğini aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen eşsiz kahramanlık ve vatan sevgisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'de yeniden tecelli etmiş, milletimiz, Büyük Zafer'le bağımsızlığını güvence altına almıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, Türk milletinin egemenliğini kendi eline almasının ve kendi geleceğini tayin etme iradesini devlet düzenine taşımasının tarihi ifadesidir."

Toraman, Cumhuriyet'in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin millet iradesiyle taçlanması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu

Virajı alamayan otomobil evin duvarını yıkıp aşağı uçtu! İşte o anlar
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu

Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç