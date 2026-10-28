Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman mesajında Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve hür yaşama iradesinden taviz vermediğini aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen eşsiz kahramanlık ve vatan sevgisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'de yeniden tecelli etmiş, milletimiz, Büyük Zafer'le bağımsızlığını güvence altına almıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, Türk milletinin egemenliğini kendi eline almasının ve kendi geleceğini tayin etme iradesini devlet düzenine taşımasının tarihi ifadesidir."

Toraman, Cumhuriyet'in bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin millet iradesiyle taçlanması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın büyük fedakarlıklarla emanet ettiği Cumhuriyetimizi yaşatmak, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA