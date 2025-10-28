Çanakkale Valisi Toraman'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman mesajında, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin yeniden şahlanışının sembolü olan Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünün gurur ve coşkusunun yaşandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Milli Mücadele'nin ardından kurulan Cumhuriyet'in, milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının en güçlü ifadesi olduğunu aktaran Toraman, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın azim, fedakarlık ve gayretleriyle temelleri atılan Cumhuriyetimiz, bugün ülkemizi bölgesinde saygın, güvenilir ve güçlü bir devlet konumuna taşımıştır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."