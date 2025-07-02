Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Meteoroloji İl Müdürlüğü ve Çanakkale Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumların faaliyetleri ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Meteoroloji İl Müdürlüğü ile Çanakkale Gümrük Müdürlüğünü ziyaret etti.

Meteoroloji İl Müdürlüğüne giden Vali Toraman, burada İl Müdürü Erol Öztabak'tan kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne geçen Toraman, Gümrük Müdürü Zeynel Kahraman ile kurumun işleyişi ve yürüttüğü işlemlerle ilgili görüştü.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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