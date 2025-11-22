Haberler

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine'de Tarım ve Müze Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine ilçesindeki Geyikli ve Kemallı köylerinde ziyaretlerde bulunarak, Eylül Traktör ve Otomobil Müzesi ile zeytin sıkım tesislerini inceledi. Ayrıca, zeytin hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti ve Kemallı Kadın Girişimi Kooperatifi'nde üretilen ürünleri yerinde gördü.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine ilçesine bağlı Geyikli ve Kemallı köyünde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Toraman ilk olarak Geyikli beldesinde yapım çalışmaları süren Eylül Traktör ve Otomobil Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek sergilenen araçlar hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, müzenin Geyikli'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Vali Toraman daha sonra zeytin hasat döneminin başlamasıyla Geyikli'deki Tariş Zeytin Sıkım Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Ardından ilçeye bağlı Kemallı köyündeki Eylül Tarım Çiftliği'ni ziyaret ederek zeytin hasadına katılan Toraman, hasat sahasındaki çalışmaları inceledi.

Toraman, Kemallı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret ederek kooperatifte üretilen ürünleri yerinde inceledi.

Vali Toraman Kemallı köyündeki vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.