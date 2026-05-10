Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan Anneler Günü mesajı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toraman, mesajında, annenin, hayatın en derin anlamı, sevginin en saf hali ve insanın yüreğinde hiç eksilmeyen en güçlü bağ olduğunu belirtti.

Annelerin, karşılıksız sevgileri, tükenmeyen sabırları ve eşsiz fedakarlıklarıyla aileyi ayakta tutan, toplumun da en kıymetli dayanağı olduğunu vurgulayan Ömer Toraman, "Gelecek nesillerin yetişmesinde ilk öğretmen, ilk rehber ve en sağlam sığınak olan annelerimiz; bizleri hayata hazırlarken aynı zamanda en temel değerlerimizin de en güçlü koruyucusudur. Onların şefkatle yoğurduğu emekler ve öğrettiği erdemler, toplumsal huzurumuzun ve birliğimizin en sarsılmaz teminatıdır.

Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, yüreği sevgiyle dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. Ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.