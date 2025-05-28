Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Vali Toraman, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grup Komutanı iken 19. Tümen Karargahı olarak kullandığı Atatürk Evi ve Müzesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Toraman'a Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Fidan, İlçe Emniyet Amiri Mümin Aksöz, Bigalı Köyü Muhtarı Cevdet Barış da eşlik etti.