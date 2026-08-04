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Çanakkale'de 2 gün kritik yangın uyarısı

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Çanakkale Valiliği, bugün ve yarın il genelinde orman yangını açısından kritik hava koşulları beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, anız yakılmaması ve yangın görülmesi halinde 112'nin aranması istendi.

Çanakkale Valiliği, vatandaşlara 2 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabındaki paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün ve yarın il genelinde orman yangını açısından kritik hava koşullarının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda orman yangınları açısından da yüksek risk oluşabileceği uyarısına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Açık alanda ateş yakmayın. Sigara izmaritlerini tabiata atmayın. Anız yakmayın. Duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve tüm canlılarımızı birlikte koruyalım. Bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açmasına izin vermeyelim."

Kaynak: AA
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