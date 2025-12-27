Haberler

Çanakkale'de zirai don uyarısı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valiliği, il genelinde beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle çiftçileri zirai don riskine karşı uyardı. Gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inmesi ve don olaylarının yaşanması beklendiği ifade edildi.

Çanakkale Valiliği çiftçilere zirai dona karşı uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı ve mevcut hava sıcaklıklarında yaşanacak düşüş nedeniyle 2 Ocak Cuma günü sabah saatlerine kadar zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale il genelinde, bugün sabah saatlerinden itibaren, 2 Ocak Cuma günü sabahına kadar yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında kalması beklenmektedir. Etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına inerek iç ve kuzey kesimlerde hafif kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğünün il ve ilçe bazlı tahminlerini takip etmeleri ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı

Kar geliyor! İstanbul'un yanı başında yağış başladı
Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak