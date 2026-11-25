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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara- Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun muhtelif kesimlerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale- Tekirdağ istikametlerinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri Çanakkale istikametindeki çalışmalar nedeniyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 37-38. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler 09.00-16.00 saatlerinde Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahına yönlendirilecek.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometreleri Kırşehir istikametinde banket kısmı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. kilometrelerinde hendek çalışması sebebiyle şerit daraltması yapılacak.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 46-48. kilometreleri Ordu yönündeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 23-24. kilometrelerinde üst geçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA