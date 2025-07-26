Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Bulanık'ta Ziyaretçilerini Ağırladı

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Bulanık'ta Ziyaretçilerini Ağırladı
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Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, öğrencilerle buluşarak tarihi objeleri sergiledi. Kaymakam Koşansu, müzenin gençlerde tarih bilinci oluşturduğunu vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesine gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan tır, Bulanık'a geldi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğretmen ve öğrencilerle müzeyi ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları'ndan kalan objeleri görme fırsatı bulan öğrenciler, fotoğraf ve videoları inceledi.

Kaymakam Koşansu, müzenin özellikle genç nesillerde tarih bilincinin oluşmasına katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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