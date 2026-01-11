Haberler

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Evler, ağaçlar ve yollar karla kaplandı.

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

