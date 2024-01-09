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Çanakkale'nin yüksek kesimleri karla kaplandı

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Çanakkale'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Meteoroloji, dün Çanakkale için il genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün öğlene doğru kent merkezinde zaman zaman sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Yenice ilçesine bağlı Çal köyü de kar yağışı ile beyaza büründü.

ÇANAKKALE'nin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Meteoroloji, dün Çanakkale için il genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün öğlene doğru kent merkezinde zaman zaman sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Yenice ilçesine bağlı Çal köyü de kar yağışı ile beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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