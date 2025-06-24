Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Tarım Arazisinde Yangın
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Ezine'nin Çetmi köyünde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine'nin Çetmi köyündeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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