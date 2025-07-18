Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Mücadele
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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangının kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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