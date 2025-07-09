Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Orman Yangını Söndürüldü
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Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dekar orman alanı zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Üzümlü köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 uçak ve 1 helikopterle havadan, 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personelle karadan müdahale edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, 1,5 dekar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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