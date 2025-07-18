Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Turizm İşletmesinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Turizm İşletmesinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir turizm işletmesinin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde bir turizm işletmesinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Assos bölgesindeki bir turizm işletmesin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınıp, söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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