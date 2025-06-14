Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hemdemtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan da 4 arazöz ve 3 su ikmal aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına aldı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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