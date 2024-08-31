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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Festival etkinlikleri çerçevesinde Barış Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe birçok önemli isim katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 ilde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 9'uncusu Çanakkale'de başladı.

Festival etkinlikleri kapsamında, Yeni Kordon bölgesinde bulunan Barış Parkı'nda kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Direktörü Selim Terzi, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, İl Kültür Turizm Müdürü Ergun Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu katıldı.

Kortej yürüyüşü Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda sona erdi. Burada, "Çocuk Köyü" etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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