Çanakkale-Kilitbahir Feribot Seferleri Lodos Fırtınası Nedeniyle İptal Edildi
Çanakkale Boğazı'ndaki lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri iptal edildi. Fırtına saatte 80 km hıza ulaştı ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.
Çanakkale-Kilitbahir seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü.
Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.