Çanakkale Kepez'de Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çanakkale Kepez'de Patlamamış Top Mermisi Bulundu
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Çanakkale'nin Kepez beldesinde, sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından patlamamış bir top mermisi bulundu. Olay üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye yönlendirildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde, patlamamış top mermisi bulundu.

Kepez sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada patlamamış mühimmat fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olası bir tehlikeye karşı sahil çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan ilk incelemede bulunan cismin top mermisi olduğu belirlendi.

Güvenlik tedbirlerinin ardından mühimmat, kontrollü şekilde yerinden alındı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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