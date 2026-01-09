Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Melikgazi'de program düzenlendi

Melikgazi Belediyesi tarafından Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda Çanakkale'den Cumhuriyet'e Yüzüncü Yıl Müzesi Kurucusu ve Koordinatörü Ahmet Nedim Kilci'nin anlatımı ile duygulu anlar yaşandı.

Kilci, Mehmetçiğin kahramanlık hikayelerini anlatarak Türk topraklarının ne kadar zor şartlarda korunduğunu ve kazanıldığını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çanakkale'nin Türk milletinin tarih boyunca nice badireler atlattığı ama asla boyun eğmediği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"110 yıl önce büyük kayıpların yaşandığı bu topraklarda, Mehmetçiğimiz vatanımızın bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayarak hem denizden hem de karadan Çanakkale'yi geçilmez kıldı. Çanakkale destanını önce Türk milletinin öğrenmesi ve nesillerine anlatması bir şeref borcudur. Çanakkale, milletin hafızasında, kalbinde, gönlünde abideleşmiş ve destanlaşmıştır. Çanakkale ruhu bir millet, vatan ve bayrak sevdası gibidir. Kendisini Çanakkale'ye adamış tarihçi Ahmet Nedim Kilci hocamıza da bu anlamlı ve duygu dolu söyleşi için teşekkür ederim. Bu vesile ile Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve duayla anıyorum."