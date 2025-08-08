Çanakkale Havalimanı, Yangın Nedeniyle Uçuşlara Kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de meydana gelen yangın nedeniyle havalimanı pistinin, devlet hava araçları ve acil durum uçakları hariç olmak üzere geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pistinin devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
