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Çanakkale haberleri: Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)

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Çanakkale haberleri: Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)

Gelen Çanakkale haberine göre HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İÇİN İDARİ İZİN KARARIÇanakkale'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İÇİN İDARİ İZİN KARARI

Çanakkale'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

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