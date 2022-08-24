Çanakkale haber! Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklar süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurda sanayi sitesindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Şehir merkezinde araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmurun etkisiyle bazı ağaçlarda zarar gördü. Ezine Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.