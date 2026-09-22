Çanakkale Gökçeada'da minibüs devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 2 yolcu yaralandı

Çanakkale Gökçeada'da minibüs devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, 2 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Eşelek yolundaki Mezbahane mevkisinde devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün cesedi hastanenin morguna gönderildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Veli Kaymak'ın kullandığı 17 ABA 359 plakalı minibüs, Eşelek yolundaki Mezbahane mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan yolcular Zeki Biberci ve Kotan Kazancı ambulanslarla Gökçeada Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün cesedi, hastanenin morguna gönderildi.
Kaynak: AA