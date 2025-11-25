Çanakkale Gelibolu'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi
Gelibolu ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Gelibolu Kadınlar Derneği ve Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi tarafından bir program düzenlendi. Kadınlar, Salı pazarında KADES broşürü dağıtarak farkındalık oluşturdu ve etkinlik Atatürk Anıtı önünde yapılan konuşmayla devam etti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gelibolu Kadınlar Derneği ile Gelibolu Öncü Kadınlar Kooperatifi öncülüğünce kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Salı pazarında kadınlar tarafından KADES broşürü dağıtıldı.
Ardından Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlara hitaben konuşma yaptı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel