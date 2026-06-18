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Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kiremitoba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle müdahale ediliyor. Çalışmalar İHA ile anlık izleniyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 2 uçak, 10 arazöz, 2 dozer ve yaklaşık 100 işçiyle çevre belediye itfaiyelerinin desteğiyle müdahaleye başlandı.

Çalışmaların anlık olarak insansız hava aracı (İHA) gözetiminde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
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