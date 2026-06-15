Haberler

Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi ekipleri, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Güngördü
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü

ABD ve İran anlaştı, olan o şirketlere oldu
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı

Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı
Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

İşte Başkan Aziz Yıldırım'ın A takımı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını ABD doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar