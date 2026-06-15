Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.