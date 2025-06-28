Çanakkale'deki Otluk Yangını 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde çıkan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve jandarma, yangını 1,5 saat içinde kontrol altına aldı.

ÇANAKKALE'de çıkan otluk yangını, 1,5 saatte kontrol altına alındı.Yangın, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerindeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yangın karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili itfaiye inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Cihan BAYRALI / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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