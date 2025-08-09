Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Sarıcaeli ve Bayramiç bölgelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BAKAN YUMAKLI: YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesi Yiğitler köyünde çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
