Çanakkale'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

BAKAN YUMAKLI: YANGINLAR TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesi Yiğitler köyünde çıkan orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,