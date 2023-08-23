ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI, YAĞCILAR'DA MEZARLIĞI TAHRİP ETTİ

Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, yangının en fazla etkilediği yerlerden biri olan Yağcılar Köyü'ndeki mezarlıkta tahribat oluştu.

Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, yangının en fazla etkilediği yerlerden biri olan Yağcılar Köyü'ndeki mezarlıkta tahribat oluştu. Eski ve yeni definlerin bulunduğu mezarlıkta özellikle eski mezarlar alevler sonucu zarar gördü.