Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak bazı köylerin tahliye edilmesine neden oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için 2. günde havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yiğitler köyü kırsalında dün başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Ekiplerin karadan dünden bu yana yoğun mücadele verdiği çalışmalara günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan, ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmış, Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

