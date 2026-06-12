Çanakkale'de zirai arazide çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

İlçeye bağlı İlyasfakı köyünde zirai arazilerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için karadan çok sayıda ekiple ve hava unsurlarıyla müdahale başlatıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.