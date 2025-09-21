Haberler

Çanakkale'de Zeytinlikten Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Zeytinlikten Ormana Sıçrayan Yangına Müdahale Ediliyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir zeytinlikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü, yangını söndürmek için hava ve kara ekipleriyle müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Erol Güngördü - Güncel
