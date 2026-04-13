Çanakkale'de yurt yemekhaneleri denetlendi
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilerin sağlığı için yurt yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığı için kent merkezindeki yüksek öğrenim yurt yemekhanelerinde eş zamanlı denetim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, gıda denetim ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde? hijyen ve personel temizliği, gıda saklama koşulları, son tüketim tarihi kontrolü yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak